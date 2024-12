Rik De Mil furieux contre l'arbitrage...malgré la victoire face à Courtrai !

Charleroi s'est imposé (0-1) face au KV Courtrai ce jeudi. Les Zèbres et leur coach Rik De Mil ont pourtant une plainte envers l'arbitrage de cette rencontre.

Charleroi a clôturé 2024 par une belle victoire face au KV Courtrai. Les Zèbres ont fait le boulot, s'imposant sur le plus petit score (0-1) grâce à un but de Stulic.

Au micro de DAZN, le coach de Charleroi Rik De Mil a réagi à ce résultat. Il s'est également montré frustré envers la décision d'annuler le 2e but des Carolos.

En effet, Daan Heymans a cru marquer le but du break à la 69e minute, mais le VAR a décidé de signaler une faute de Yacine Titraoui.

"Je suis satisfait. On commence très bien, on a eu beaucoup d'occasions et de la malchance avec la VAR, mais je suis très content."

"Pour moi, il n'y a même pas de faute, ça devait être 2-0 et l'arbitre n'aurait pas dû intervenir. On doit encore beaucoup travailler, je l'ai dit à mes joueurs."