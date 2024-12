L'Excelsior Virton révèle l'identité de son nouvel entraîneur !

Virton entamera 2025 sous la houlette d'un nouvel entraîneur. Pascal Carzaniga remplace Jérôme Arpinon.

Jérôme Arpinon n'est plus l'entraîneur de l'Excelsior Virton. Le club gaumais a annoncé l'arrivée à sa tête de Pascal Carzaniga, qui s'est engagé jusqu'en 2026 avec le club de D1 ACFF.

Carzaniga n'est pas un inconnu en Gaume puisqu'il a évolué à Virton en équipes de jeunes durant sa carrière, avant de faire la majeure partie de ses armes d'entraîneur au Luxembourg. Le Français est passé par Bleid, Amnéville, le F91 Dudelange, Niederkorn, Differdange et le Swift Hesperange.

Pascal Carzaniga, 53 ans, était toutefois sans poste depuis juin 2023 et la fin de son bail à Hesperange. Il arrive en Gaume avec une lourde mission, à savoir faire grimper l'Excelsior au classement après trois matchs sans victoire et une année 2024 qui se termine à 8 points du leader, le RAEC Mons.

Jérôme Arpinon, de son côté, était en place depuis novembre 2023 mais fait contre mauvaise fortune bon coeur. "Je salue la direction, ainsi que l'ensemble du staff et des joueurs. Je remercie également les supporters qui ont toujours été derrière nous. Je souhaite de tout cœur voir Virton la saison prochaine dans la division supérieure. Virton et ses supporters méritent de retrouver le monde pro au plus vite", écrit-il dans le communiqué du club.

La saison de l'Excelsior Virton reprendra par deux matchs à domicile d'affilée, les 11 et 18 janvier 2025, contre le SL 16 et l'UR Namur. Un sans-faute sera presque obligatoire pour les débuts de Carzaniga.