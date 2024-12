Wouter Vrancken a encore du pain sur la planche : "Certains se pensaient déjà en vacances..."

La Gantoise navigue en eaux troubles. Les Buffalos se sont logiquement inclinés 1-3 face à l'Union.

Wouter Vrancken aura encore beaucoup de boulot en 2025 s'il veut que La Gantoise performe au niveau attendu.

Les Buffalos se sont en effet inclinés face à l'Union au terme d'une nouvelle piètre prestation. Vrancken était très clair en après-match.

"En seconde mi-temps, on a encissé un but rapidement et on se met à faire des choses qui n’étaient pas demandées", a observé Vrancken au micro de Sporza. "Il n’y avait plus aucune cohérence dans notre jeu."

Le coach a également remarqué certaines tensions entre ses joueurs. Par exemple, Jordan Torunarigha a déclaré que certains "se croyaient déjà en vacances".

"Quand toi-même tu fais preuve de volonté et que tu constates qu’elle manque chez certains coéquipiers, c’est frustrant. Je peux le comprendre", a reconnu Vrancken. "Il faut que les joueurs puissent se dire les choses. Cela a ensuite été fait en interne."