📷 On ne l'avait pas vu venir : Lionel Messi lance son propre vin...avec un nom qui fait débat

Les plus grands aficionados de Lionel Messi peuvent se vanter de posséder une infinité de produits dérivés à son effigie. Désormais, il faut y ajouter la bouteille de vin.

Lionel Messi profite actuellement de ses vacances, la saison de MLS n'ayant pas encore repris. Il en a profité pour lancer sa propre marque de vin. C'est quelque chose qui se produit de plus en plus souvent : les athlètes de haut niveau profitent de leur image pour lancer leur propre gamme de produits commerciaux.

En tant qu'amateur, l'Argentin rêvait de lancer son propre vin, c'est désormais chose faite. Avec un nom qui nourrit déjà bien des débats à la clé.

Sur la bouteille, on peut en effet apercevoir que la boisson est accompagnée du mot "Goat" (Greatest Of All Time) et de son traditionnel numéro dix. Cristiano Ronaldo et ses supporters apprécieront.

Lionel Messi on Instagram, drinking GOAT wine! ūüć∑ pic.twitter.com/xqMrYSSgY1 — TheEuropeanLad (@TheEuropeanLad) December 29, 2024

Un objet collector

L'octuple Ballon d'Or a décliné cela en blanc et en rouge. Le vin blanc est fabriqué en Sicile et le rouge à Bari. Pour une bouteille, comptez plus d'une soixantaine d'euros (il s'agit d'un prix d'entrée, certains modèles grimpent bien plus haut).

"Nous sommes très satisfaits du résultat de cette collection qui rend hommage à une véritable légende et allie une qualité exceptionnelle à notre riche patrimoine viticole. Chaque bouteille est fabriquée avec beaucoup d’amour et de précision, ce qui en fait non seulement une boisson, mais aussi un chef-d’œuvre de collection pour nos clients" explique MM Winemaker.