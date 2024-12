C'est signé : Anderlecht prolonge un grand talent très séduisant lors de ses débuts en équipe première

De plus en plus intégré au sein du noyau A du Sporting d'Anderlecht, Tristan Degreef a prolongé son contrat à Neerpede. Le voilà désormais lié au RSCA jusqu'en 2028.

S'il a commencé le football à Oud-Heverlee Louvain, Tristan Degreef a rejoint le centre de formation du Sporting d'Anderlecht dès 2014, alors qu'il allait seulement avoir dix ans.

Depuis, le joueur offensif polyvalent n'a plus quitté la capitale, et a progressivement franchi les échelons jusqu'à son arrivée aux portes de l'équipe première. Monté au jeu à trois reprises en Coupe de Belgique, la saison dernière, il était encore titulaire avec le RSCA Futures, en Challenger Pro League, mais prenait souvent place sur le banc des A.

Auteur de débuts très réussis, Tristan Degreef prolonge à Anderlecht

Désormais, la Challenger Pro League, c'est presque terminé pour le joueur de 19 ans, qui n'y a joué que quatre rencontres depuis le début de la saison. Tristan Degreef est un membre de l'équipe première à part entière et a déjà pris part à treize rencontres cette saison, dont cinq en Coupe d'Europe.

Auteur de prestations de plus en plus encourageantes, Tristan Degreef a été placé devant Yari Verschaeren dans la hiérarchie des milieux de terrain offensifs d'Anderlecht, selon Franck Boeckx. Et si ce n'est évidemment pas l'ancien gardien des Mauves qui décide, cette déclaration voulait déjà dire beaucoup de choses.

Degreef est un grand talent de Neerpede, amené à porter l'équipe première dans les années à venir, et le fait qu'Anderlecht souhaite poursuivre avec lui coule de source. L'information est officielle en ce 31 décembre, le jeune joueur de 19 ans a signé un nouveau contrat au Lotto Park, jusqu'en 2028.