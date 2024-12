Yari Verschaeren n'y arrive toujours pas : "Il devrait songer à quitter Anderlecht"

Yari Verschaeren n'y arrive plus. Sur la pelouse de Genk, la montée de Tristan Degreef coïncidant avec sa sortie a changé beaucoup de choses. Le joueur de 23 ans ne parvient pas à exploser et, selon plusieurs analystes du nord du pays, il devrait songer à un départ du Lotto Park.

Très souvent, Anderlecht amène de nouveaux jeunes au sein de son noyau A. Si certains explosent au Lotto Park avant de s'en aller vers l'étranger, d'autres stagnent, ou partent. Tous n'ont pas le même niveau, et c'est bien normal.

C'était frappant, sur le terrain de Genk, lorsque Yari Verschaeren est sorti, et que dans le même temps, Tristan Degreef est monté au jeu. "Degreef a amené un choc dans la rencontre. Il a beaucoup de visibilité et toutes les qualités pour jouer vers l'avant. Il doit désormais être au-dessus de Yari Verschaeren dans la hiérarchie", estimait Frank Boeckx sur le plateau d'Extra-Time.

Yari Verschaeren n'a pas sa place dans un Anderlecht qui joue le titre

Selon l'ancien portier des Mauves, Yari Verschaeren connaît une nouvelle très mauvaise saison. "Il doit être beaucoup plus strict avec lui-même et faire preuve de plus de courage. Parce que maintenant, il devient le troisième choix, et c'est triste à voir."

Selon Franky Van der Elst, la solution pourrait être simple : un départ. "Il doit chercher un autre club. Le simple fait de s'éloigner d'Anderlecht pourrait lui faire du bien", assurait l'ancien Diable Rouge visiblement convaincu des qualités intrinsèques du médian offensif, mais pas certain qu'il puisse encore les exploiter à Anderlecht.