On en sait plus sur le traitement scandaleux de cet ancien grand espoir du football belge par la police italienne

Stéphane Omeonga a été expulsé manu militari d'un avion sur le tarmac de Rome par la police italienne. Un traitement que le joueur a dénoncé.

Stéphane Omeonga (28 ans) était dans l'avion devant le mener de Rome à Tel Aviv le jour de Noël, afin d'y préparer la seconde partie de saison avec son club Bnei Sakhnin, quand le personnel de l'avion a appelé la police italienne. En cause, un problème concernant son passeport.

L'ancien joueur du Cercle de Bruges, formé au Standard et à Anderlecht, a alors été expulsé manu militari par la police des frontières italienne. Et Het Laatste Nieuws nous en apprend plus ce jeudi : en réalité, Omeonga figurerait... sur la "liste noire" d'Israël.

Une drôle d'accusation, puisque Stéphane Omeonga évolue en Israël depuis 2023 maintenant et n'a jamais connu de problèmes de ce genre. Il y est même capitaine de son club, le Bnei Sakhnin. Le joueur lui-même nie dans un entretien accordé à La Dernière Heure.

"Ils ont essayé d'accuser le service d'immigration israélien, mais je les ai contactés et c'est faux, j'ai un permis de travail valide", affirme l'ancien international espoirs belge. Sur son compte Instagram, il avait déjà raconté le traitement dont il avait été victime (lire ici).

Le joueur et son avocat envisagent désormais de porter plainte contre la police italienne pour ces mauvais traitements, qu'il estime basés sur sa couleur de peau. "Cette arrestation n'est que la partie visible de l'iceberg. Beaucoup de gens comme moi ne peuvent pas trouver de travail, de logement ou pratiquer le sport qu'ils aiment parce qu'ils sont noirs. Nous devons élever nos voix ensemble et éduquer nos proches pour que les comportements progressent", a-t-il conclu.