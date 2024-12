Scandaleux : un joueur professionnel belge menotté, viré d'un avion et agressé par des policiers... sans raison !

C'est une incroyable mésaventure qui est arrivée au joueur professionnel belge Stephane Omeonga. Au départ d'un vol entre Rome et Tel-Aviv, il a été menotté, viré de l'avion, puis agressé par des policiers... sans raison apparente.

Stephane Omeonga est un milieu de terrain professionnel belge, de 28 ans, né à Rocourt, en Province de Liège. Formé en grande partie au Sporting d'Anderlecht, il porte aujourd'hui les couleurs de Bnei Sakhnin, club de Tel-Aviv évoluant en première division israélienne.

Précédemment passé par Pescara et la Genoa, Stephane Omeonga était, dans la soirée du 25 décembre, dans un avion reliant Rome à Tel-Aviv. Alors que l'avion s'apprêtait à décoller, il a vécu une énorme mésaventure.

"Après avoir embarqué, un steward m'a approché pour me faire part d'un problème concernant mes documents", raconte-t-il sur son compte Instagram, dans un post accompagné de la vidéo des faits. "Il m'a demandé de quitter l'avion, mais confiant de la fiabilité de mes documents, je lui ai demandé quel était le problème."

Un acte purement discriminatoire

C'est alors que la police est intervenue, pour menotter le joueur belge et l'extraire de l'avion. "Une fois à l'abri des regards, les policiers m'ont jeté au sol et m'ont violenté, un mettant même son genou sur ma tête. J'ai ensuite été transporté dans un véhicule de police, toujours menotté comme un criminel, à l'aéroport."

"Une ambulance est arrivée et m'a demandé mes paramètres, que j'étais incapable de donner à cause de mon état de choc. Peu après, j'ai entendu le policier dire à la radio que j'avais refusé l'aide médicale et que j'allais bien. C'était faux, je leur ai demandé de me prendre en ambulance car j'avais peur de ce que la police pourrait me faire."

S'il n'a pas pu monter avec les secours, Stephane Omeonga n'en avait pas encore terminé avec cette histoire. "J'ai été placé dans une pièce grise, sans eau ni nourriture, laissé dans un état humiliant pendant des heures. Durant ma libération, j'ai entendu un policier mettre dans son rapport que je l'avais insulté durant l'arrestation, même menotté. Et aujourd'hui, je n'ai encore reçu aucune justification."

Stephane Omeonga a terminé son message sur Instagram avec une note plus générale. "En tant qu'humain et père, je ne peux tolérer aucune forme de discrimination. Cette arrestation n'est que la partie visible de l'iceberg. Beaucoup de gens comme moi ne peuvent pas trouver de travail, de logement ou pratiquer le sport qu'ils aiment parce qu'ils sont noirs. Nous devons élever nos voix ensemble et éduquer nos proches pour que les comportements progressent", a-t-il conclu. Une bien sombre histoire.