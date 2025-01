Pas de nouveau trophée pour Charles De Ketelaere, éliminé en Supercoupe d'Italie par l'Inter Milan

L'Atalanta Bergame affrontait l'Inter Milan ce soir, en Arabie Saoudite, dans le cadre de la Supercoupe d'Italie. Mais Charles De Ketelaere et ses équipiers vont déjà rentrer au pays.

Charles De Ketelaere était sur le banc ce jeudi pour la demi-finale de la Supercoupe d'Italie entre l'Inter Milan et l'Atalanta Bergame. Un match qui se déroulait à Riyad, en Arabie Saoudite, et pour lequel Gasperini avait largement fait tourner, au contraire de Simone Inzaghi.

Résultat : l'Inter Milan l'a emporté via un doublé de Denzel Dumfries. Après le premier but du Néerlandais, De Ketelaere, entre autres, était monté au jeu et l'Atalanta reprenait du poil de la bête, mais sans parvenir à égaliser.

De Ketelaere sera même malheureux, pensant avoir contribué à l'égalisation en échouant face au portier mais en permettant à Ederson de mettre le second ballon au fond. Mais le Brésilien était signalé hors-jeu, et l'Inter allait ensuite rapidement faire le break.

L'Inter Milan affrontera désormais le vainqueur de la seconde demi-finale, entre la Juventus et l'AC Milan, qui se tiendra ce vendredi. Pour Charles De Ketelaere, c'est une occasion manquée de commencer l'année avec un trophée... mais peu de monde se passionne pour ce trophée se tenant à une date si improbable en pleine trêve hivernale, en Arabie Saoudite.