Belgique ou Grèce ? L'heure du choix approche pour Kos Karetsas !

En mars prochain, le choix de sélection nationale de Konstantinos Karetsas pourrait bien être acté. C'est en tout cas ce que sous-entend le prodige du KRC Genk.

À quand remonte des débats aussi enflammés concernant le choix de sélection d'un potentiel Diable Rouge ? Probablement à Adnan Januzaj, qui pouvait opter pour l'Albanie et avait finalement été appelé par Marc Wilmots en 2014. Ou même à Mehdi Carcela, finalement devenu international marocain après avoir porté le maillot belge en amical.

Mais on se demande même si le dossier Konstantinos Karetsas, à une époque où le football belge subit revers après revers, n'est pas encore plus chaud. À 17 ans seulement, le petit génie du KRC Genk a les regards braqués sur lui : choisira-t-il la Grèce, qui fait le forcing, ou la Belgique, dont le nouveau CEO Vincent Mannaert a fait de lui une priorité ?

Grèce ou Belgique : le choix en mars pour Karetsas ?

Interviewé par DAZN durant cette trêve, "Kos" Karetsas a bien sûr été interrogé sur le sujet. Et s'il semble encore hésitant, il donne tout de même un bel indice. "Je pense qu'on verra bien en mars, je verrai qui m'appellera. J'ai deux-trois mois pour me montrer en club et prouver que je suis prêt pour la sélection", sourit-il.

"Je crois que je ne prendrai une décision que quand je serai forcé de trancher, quand il faudra prendre une décision. Ce sera une décision difficile, ce sont deux parts de moi et l'une des deux parties sera fâchée sur moi (rires). Mais je suivrai mon coeur et j'opterai pour le pays où je pourrai donner le meilleur de moi-même", conclut Konstantinos Karetsas.

Autrement dit : en mars, si l'une des deux équipes nationales l'appelle, elle aura une longueur d'avance sur l'autre, et une belle. Domenico Tedesco - ou son successeur - devra préparer un double duel crucial avec l'Ukraine ; peut-il se permettre d'appeler un tout jeune joueur comme Karetsas dans ces circonstances ? Dans le cas contraire, la Grèce pourrait jouer son va-tout... et remporter la mise.