Cet ancien champion de Belgique peut rejoindre un ex-Diable Rouge... ou un ancien Rouche dans le championnat d'Espagne

Champion de Belgique avec Genk en 2019, Joseph Aidoo avait signé au Celta Vigo contre la somme de huit millions d'euros. En manque de temps de jeu, il pourrait rejoindre un ancien Diable Rouge cet hiver.

Pilier défensif lors du titre de Genk en 2019, Joseph Aidoo avait ensuite rejoint le Celta Vigo contre 8 millions d'euros, après avoir disputé 78 rencontres pour le compte des Limbourgeois.

Mais, cette saison, le Ghanéen peine à conserver sa place de titulaire. Selon les dires de la presse espagnole et Relevo, il pourrait être prêté à l'UD Las Palmas, club d'un certain Adnan Januzaj.

Parmi les belles surprises de la saison, en Espagne, Las Palmas occupe la 13e place du championnat et vit, pour le moment, une saison plus tranquille qu'attendu. L'équipe est jeune et dynamique, mais manque encore d'expérience en défense. Une qualité que pourrait amener Joseph Aidoo (29 ans).

Les discussions entre le Celta et Las Palmas sont en cours et c'est vers un prêt que l'opération semble se diriger. Joseph Aidoo est encore sous contrat jusqu'en juin 2026, alors que Valladolid, lanterne rouge du championnat avec, notamment, l'ancien Rouche Selim Amallah, serait aussi intéressé.

Las Palmas est cependant la destination la plus probable. Une destination qui pourrait lui permettre de relancer sa carrière. Une opération qui pourrait faire le bonheur des différentes parties et qui devrait se concrétiser au cours des prochains jours.