Les Play-Offs 1 sont-ils déjà connus ? Tout le monde ne l'entend pas de cette oreille... "Le top 6 est clairement encore notre objectif"

Cette saison, comme la saison dernière, le KV Malines est proche d'une place en Play-Offs 1. Sera-ce encore une fois un rien trop juste, ou le KaVé va-t-il réussir à créer l'exploit ?

Combien de fois le KV Malines a-t-il été proche des Play-Offs 1, sans les intégrer ? Cette saison, il semblait pourtant que les choses allaient changer. Il y a quelques mois, le KaVé marquait encore les yeux fermés. Les troupes de Besnik Hasi n'étaient pas seulement dans le top six, mais se trouvaient confortablement installées à la quatrième place. Des concurrents, comme l'Union, avaient beaucoup de mal à trouver le chemin des filets.

Entre-temps, la situation a changé et la machine malinoise a commencé à cafouiller. La concurrence a également laissé pas mal de points en route, mais chaque semaine, le KVM sentait ses adversaires se rapprocher. Après 20 journées, Malines se retrouve désormais à la huitième place, avec autant de points que Charleroi et Dender, et trois unités de moins que Gand, sixième au classement.

L'écart avec Gand est encore surmontable

À première vue, il n'y a pas de quoi paniquer derrière les casernes. Un écart de trois points est bien sûr encore surmontable. "Oui, mais les autres se rapprochent aussi", reconnaissait Geoffry Hairemans après le partage face au Standard marquant la fin de l'année 2024. "C'est à nous de rapidement reprendre les trois points." Idéalement, cela se produira le 12 janvier contre le Cercle de Bruges. Si les choses se compliquent, il faudra peut-être regarder plus bas.

Mais Hairemans n'en a pas du tout envie. Lorsqu'on lui demande s'il reste toujours l'ambition de se battre pour une place en Champions Play-Offs, le meneur de jeu créatif est clair. "Oui, oui. Je pense que nous devons viser le plus haut possible. Nous avons un très bon noyau. Même avec toutes ces blessures, nous pouvons toujours aligner une équipe solide."

Il reste à espérer que les blessures ne continueront pas à peser sur l'équipe. "Nous visons certainement toujours ce top six", a assuré Hairemans. Avec Genk, Bruges, Anderlecht, l'Antwerp, l'Union et La Gantoise, le top 6 semblait déjà constitué. Les joueurs de Besnik Hasi pourront-ils jouer les trouble-fêtes dans le sprint final ?