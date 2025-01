Et s'il ne fallait pas les exclure de la course au titre ? Frank Boeckx est formel : "Je les vois faire ce que le Club a fait la saison dernière"

La bataille pour le titre sera sans aucun doute encore passionnante cette saison. Pour Frank Boeckx, il y a trois candidats au Graal.

Genk et le Club de Bruges mènent incontestablement la danse cette saison. Les Limbourgeois sont leaders du championnat avec 42 points, le Club suit avec une petite unité de moins.

L'écart est creusé avec la meute de poursuivants : Anderlecht, troisième, compte 33 points. "Concernant Genk, il faut toujours attendre de voir ce qu'ils font pendant le mercato. Même si je suppose qu'ils ne laisseront pas beaucoup de cadres partir cette fois-ci. Je pense même qu'ils se renforceront et lutteront bien pour le titre" affirme Frank Boeckx à Sporza.

Encore plusieurs inconnues

"Le Club de Bruges dispose également à nouveau d'un noyau solide. Ils joueront encore au moins deux matches de Ligue des Champions et pourront sans doute continuer avec leurs dix points. Cela leur coûtera-t-il des points en championnat ? Pourront-ils à nouveau réaliser un parcours presque parfait dans les Playoffs" s'interroge l'ancien gardien.

Boeckx sait pertinemment que toutes les cartes peuvent être rebattues avec les Playoffs et sa désormais célèbre division des points par deux. La saison passée, le Club avait 19 points de retard sur l'Union avant la fin de la phase classique.

Si l'ancien Anderlechtois devait miser sur une surprise, il mettrait en avant l'Union, et pas "son" Sporting : "L'Union est dans la situation inverse de la saison dernière, mais elle peut faire ce que le Club a fait il y a un an. Je crois en ce noyau, tout comme je crois en Genk et au Club de Bruges. A part ces trois équipes, je ne vois personne jouer le titre jusqu'au bout". On en reparle en fin de saison ?