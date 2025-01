Le choc de ce dimanche menacé par la météo ? La Premier League communique

De fortes chutes de neige frappent le Nord de l'Angleterre et menacent la bonne tenue du choc du jour, à savoir Liverpool-Manchester United. Mais Liverpool a rassuré via communiqué.

Se dirige-t-on vers une remise du choc du jour en Premier League entre Liverpool, le leader, et Manchester United ? D'importantes chutes de neige dans le nord de l'Angleterre mettent en tout cas en danger ce classique du football anglais, un mois seulement après que le derby de Liverpool ait déjà été reporté en raison d'intempéries.

Le coup d'envoi de la rencontre est prévu pour 17h30, et la situation va être suivie heure après heure par les instances de la Premier League afin de décider de la tenue ou non de ce derby régional. Liverpool a communiqué et rassuré : a priori, tout devrait être rentré dans l'ordre d'ici là.

"Une réunion de sécurité a eu lieu ce matin pour évaluer les conditions météorologiques et de déplacement pour le match d'aujourd'hui contre Manchester United à Anfield" a indiqué le club de Liverpool

"À ce stade, le match devrait se dérouler normalement et tous les efforts sont déployés pour que le match puisse se tenir".

Pour Liverpool, ce match est d'autant plus important que les Reds ont vu Arsenal perdre des points à Brighton & Hove Albion. Une victoire et les hommes d'Arne Slot compteraient 8 points d'avance, avec encore un derby contre Everton à rattraper.