La clef du titre pour l'Union Saint-Gilloise, c'est lui : "Un grand artisan de ces Playoffs"

Anthony Moris a disputé un grand match de plus ce week-end et s'érige en homme clef de la course au titre. Une belle revanche.

Il ne le reconnaîtra peut-être pas, mais si Anthony Moris emmène l'Union Saint-Gilloise jusqu'au titre le 25 mai prochain, on ne veut pas croire qu'il ne savourera pas particulièrement à titre personnel, lui qui avait été ciblé par tant de critiques il y a un an. Car comme souvent dans une carrière faite de hauts et de bas, Moris a mangé son pain noir pour mieux revenir au sommet. En 2024, l'Union arrivait en grande favorite en Playoffs, et ce sont entre autres (car il ne faut pas oublier que c'était une faillite collective) de grosses erreurs d'Anthony Moris qui coûtaient le titre aux hommes de Karel Geraerts. Un an plus tard, Moris est le meilleur gardien de Belgique sur l'ensemble de la saison. Et certainement le meilleur dans ces Playoffs. Lui dont ce n'est pas la spécialité a même arrêté, et de quelle manière, le penalty de Dolberg, expert en la matière. "C'est un grand artisan de nos Playoffs. Pas seulement sur le terrain", reconnaissait Noah Sadiki. "Ce n'est pas le capitaine pour rien : c'est un leader né, il joue un grand rôle dans le vestiaire. Pour certains c'est un grand frère. Et sur le terrain, il nous amène énormément tant avec les mains qu'avec les pieds", pointe également Sadiki, rappelant ainsi la qualité de relance de son portier. L'USG est à deux fois 90 minutes du titre, et si trophée il y a, Anthony Moris sera le premier à le soulever. Méritoirement, car depuis la remontée, il se sera imposé comme l'un des symboles d'une équipe résiliente et jusqu'auboutiste... à son image.