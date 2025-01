Hué par le Lotto Park, Zanka risque pourtant de commencer 2025 comme titulaire : la dernière chance ?

La blessure de Jan Vertonghen est une petite catastrophe sur tous les plans au RSC Anderlecht. À court terme, elle signifie que Zanka sera une fois de plus sur le terrain, au grand déplaisir des supporters anderlechtois.

Nous avons failli écrire "de ses supporters", mais cela aurait été une erreur de formulation : c'est clair depuis le dernier match de l'année au Lotto Park, les supporters du RSC Anderlecht ne sont plus derrière Zanka. La fracture est totale depuis un nouveau match calamiteux du Danois face à Dender, lors duquel il a été directement impliqué dans le 2-2 adverse.

On imaginait facilement la suite des événements : Jan Vertonghen, acclamé lors de son échauffement lors de cette même soirée, aurait dû reprendre la place de titulaire qui lui est naturellement promise dès qu'il est physiquement capable de jouer. Zanka, de son côté, aurait eu un peu de temps pour se remettre la tête à l'endroit, se faire oublier du public... et, peut-être, reconsidérer son avenir à Bruxelles.

Mais désormais, tout le monde va devoir mordre sur sa chique. Jan Vertonghen, dont la blessure est un gros coup dur mais ne remet a priori pas l'avenir en question puisqu'il ne s'agit pas d'une rechute de ses problèmes précédents ; Zanka, qui sera peut-être titulaire jeudi en Coupe... voire dimanche en championnat.

Trêve de Nouvel An pour Zanka ?

Et, bien sûr, le public du RSC Anderlecht. Demandez leur avis à 100 personnes aux abords du Parc Astrid : il y en aura peu pour être prêts à laisser une nouvelle chance à la nouvelle tête de turc anderlechtoise. Mais s'il joue jeudi, on imagine tout de même mal l'intégralité du kop Mauve & Blanc huer Zanka à chaque touche de balle pendant tout le match.

Une chose est sûre, cependant : pour peu que David Hubert décide de réaligner Zanka, il n'aura plus droit à l'erreur. Face au Beerschot, il a déjà été en difficulté par deux fois cette saison : si Marwan Al-Sahafi se joue encore de lui jeudi, on ne pourra plus le pardonner.

Bien sûr, il y a d'autres options... mais Amando Lapage n'a pas encore été titularisé par Hubert, même contre Tubize-Braine ; commencer 2025 en l'alignant serait une prise de risque étrange de sa part. Reste la possibilité Leander Dendoncker, mais contre Bruges, notamment, le Diable Rouge avait pris l'eau en défense centrale. Depuis, il a été replacé au milieu et cela semble lui convenir bien mieux. David Hubert n'est pas du genre à laisser les sifflets du public décider à sa place : Zanka pourrait bien entamer 2025 comme titulaire. Et tout le monde retiendra son souffle...