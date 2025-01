Anderlecht a enfin réglé son problème de pelouse : une solution totalement naturelle... mais coûteuse et seulement temporaire

Le RSC Anderlecht accueillera dimanche le Club de Bruges sur une pelouse entièrement rénovée. L'état lamentable du terrain du Lotto Park posait problème depuis plusieurs mois.

A Anderlecht, l'état de la pelouse est un problème qui ne date pas d'hier. Et récemment, le terrain s'était encore détérioré en raison des conditions hivernales, ce qui a forcé le club à agir. Après le dernier match de 2024 contre Dender, la couche supérieure du terrain a été entièrement enlevée.

Cette semaine, le RSCA a commencé à installer une nouvelle pelouse complètement naturelle de 7.000 mètres carrés. L'opération est réalisée par FlexGrass, une société suisse qui était également responsable des terrains du Stade San Siro et de la Juventus.

Une solution coûteuse et seulement temporaire, mais inévitable

La nouvelle pelouse a été produite à Turin et transportée en Belgique. Le remplacement coûte au club bruxellois 300.000 euros et vise à permettre à l'équipe de terminer la saison dans de meilleures conditions. Cependant, Anderlecht souligne qu'il ne s'agit que d'une solution temporaire.

Cet été, un investissement plus important est prévu : l'installation d'une pelouse hybride. Ce mélange d'herbe naturelle et de fibres synthétiques offre plus de solidité et de durabilité. Les fibres sont intégrées en profondeur dans le sol pour permettre à l'herbe naturelle de pousser autour.

La pelouse hybride, qui coûtera un million d'euros, devrait offrir une solution structurelle aux problèmes récurrents du terrain au Lotto Park. En attendant, Anderlecht espère pouvoir terminer la saison sans encombre avec la pelouse actuelle.