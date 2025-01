Un club mythique de Premier League bientôt aux mains d'Elon Musk ? "Nous sommes liés à cette ville"

L'entrepreneur ne manque pas d'argent, ni d'ambitions et pourrait désormais également entrer dans le monde du football avec l'achat de l'un des plus grands clubs du monde.

Sans que beaucoup ne le sachent, Elon Musk s'intéresse au football depuis longtemps, et il serait intéressé par un éventuel rachat du club de... Liverpool. L'information semble folle, mais surtout l'argent compte pour ce genre de transaction et ce dernier en a à ne plus savoir compter.

Le propriétaire actuel de Liverpool, le Fenway Sports Group, n'a pas (encore) mis le club en vente, mais reste toujours à la recherche d'investisseurs extérieurs. C'est là que le nom de Musk est évoqué.

Surtout après que son père ait indiqué au Times Radio que son fils serait "certainement intéressé" par l'achat du club : "La grand-mère d'Elon est née à Liverpool et nous avons encore de la famille qui y vit. Nous avons eu la chance de bien connaître plusieurs Beatles. Une partie de ma famille a grandi avec eux. Nous sommes liés à cette ville."

"Qui ne serait pas intéressé ?", a-t-il ajouté. "Mais le prix augmentera certainement dès qu'Elon frappera à la porte." Actuellement, Liverpool est solide leader en tête de la Premier League et toujours en lice sur tous les tableaux.

En cas de titre, on ne doute pas que le prix du club grimpera encore.