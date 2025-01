Manchester City proche de débourser 80 millions d'euros pour un talent de Bundesliga

Avec le Mercato, les Cityzens se tiennent à l'affût afin de se renforcer dès que possible pour pouvoir sortir de la crise, et se remettre sur les bons rails.

Manchester City espère faire venir Omar Marmoush en Angleterre cet hiver. L'attaquant de l'Eintracht Francfort aurait déjà un accord personnel et les clubs sembleraient également proches d'un accord, comme l'annonce Sky Sports.

Le média évoque un transfert autour des 80 millions d'euros pour l'attaquant égyptien, qui a également exprimé son désir d'aller à Manchester.

Le club de Jérémy Doku et Kevin De Bruyne semblait vouloir se diriger vers un transfert cet été, toutefois, vu les problèmes actuels et la crise qui touche le club, ses dirigeants souhaiteraient passer à l'action plus rapidement.

Marmoush a été l'une des grandes révélations de la Bundesliga cette saison. Avec 18 buts et 12 passes décisives en 24 matches officiels, il est l'homme fort de l'Eintracht. L'équipe est troisième de Bundesliga.

Outre le transfert de l'Égyptien, City suivrait égalementle Lensois Abdukodir Khusanov de très près, selon Téléfoot.