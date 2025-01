Pourtant rentré au pays, l'ancien d'Anderlecht Andy Najar va quitter le Honduras et s'offrir un nouveau défi

Les supporters d'Anderlecht n'ont certainement pas oublié Andy Najar, qui a porté les couleurs du club bruxellois entre 2013 et 2020, remportant le championnat à deux reprises, ainsi qu'une Supercoupe de Belgique.

A son départ de la capitale, le latéral droit a rejoint Los Angeles FC, en MLS, dans le cadre d'un transfert libre. Il y était resté une saison, avant de signer librement à D.C. United, ancien club de Wayne Rooney dans lequel évolue aujourd'hui Christian Benteke.

Andy Najar est resté en MLS jusqu'au 23 janvier 2024, date à laquelle il a signé le contrat signifiant son retour au pays. Il s'était en effet engagé avec le CD Olimpia, au Honduras.

Un retour sur ses terres natales qui semblait définitif, mais qui ne l'est pas. Car à 31 ans, Andy Najar est sur le point de relever un nouveau défi.

Selon les informations de la presse américaine, à commencer par GiveMeSport, mais aussi celles du journaliste hondurien Alvaro De La Rocha, Najar va faire son retour en MLS, cet hiver, et s'engager à Nashville, 13e équipe sur 15 en Conference Est, la saison dernière, et donc éliminée dès la compétition régulière.

Selon les même sources, d'autres clubs américains et européens étaient intéressés, mais c'est bien Nashville qui a reçu les faveurs de l'ancien Mauve, dont la carrière a été entravée par d'assez nombreuses blessures.

🇭🇳🟡 Sources: Nashville SC finalizing a deal to sign defender Andy Najar from CD Olimpia. @AlvaroDLaRocha 1st reported.



Najar, 31, returns to MLS. There was interest from other clubs in America and Europe, but Nashville gets it done. Good pickup for NSH. pic.twitter.com/TjNn66UbxS