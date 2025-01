Étoile filante à Anderlecht, il aurait aimé apporter plus : "Avec Kompany, nous avions une grande équipe et un grand coach"

Les supporters du RSC Anderlecht n'ont probablement pas été aussi marqués qu'ils l'auraient voulu par le passage de Dejan Joveljic au Lotto Park. L'attaquant serbe avait été prêté en janvier 2020 par l'Eintracht Francfort.

Bien sûr, Dejan Joveljic (25 ans) n'avait pas reçu autant de temps qu'espéré pour avoir un impact à Anderlecht : dès mars 2020, le championnat a été arrêté en raison de la pandémie de coronavirus. Le Serbe sera reparti six mois plus tard pour Francfort, en ayant disputé 5 matchs seulement pour les Mauve & Blanc (un but, un assist).

Actuellement épanoui en MLS sous le maillot du LA Galaxy, Joveljic est revenu sur ce bref épisode de sa carrière pour le média serbe Mozzartsport. "Je ne suis resté que quelques semaines à Anderlecht car la saison a été interrompue par la pandémie de coronavirus", regrette-t-il. Il a toutefois eu le temps de découvrir les méthodes de Vincent Kompany.

"J'aurais vraiment aimé y rester plus longtemps. Je crois que j'aurais pu marquer beaucoup de buts pour ce club. Nous avions une grande équipe et un grand entraîneur en la personne de Vincent Kompany", affirme Dejan Joveljic. "C'était une personne formidable".

Kompany n'en était qu'aux balbutiements de sa carrière d'entraîneur principal, mais selon l'attaquant serbe, on y voyait déjà ce qui allait l'amener au Bayern Munich dans le futur. "C'est l'école Guardiola. Une mentalité de gagnant et une volonté d'amener du football offensif", explique Joveljic.

"Anderlecht est un très grand club où il y avait énormément de pression car le club est habitué à remporter des trophées", conclut l'ancien de Francfort et de Wolfsberger.