Qui est Enzo Sternal, le prodige français proche de rejoindre le RSC Anderlecht ?

Enzo Sternal serait proche de venir renforcer le secteur offensif du RSC Anderlecht. Un tout jeune joueur, qui risque fort d'arriver d'abord pour évoluer au sein des Futures.

Star de la prestigieuse Coupe Gambardella

L'année passée, Enzo Sternal s'est révélé aux yeux du football français grâce à ses prestations trois étoiles en Coupe Gambardella. Ce tournoi est très coté et très prestigieux en France, et oppose les équipes U18 de tout le pays. Les stars de demain s'y révèlent souvent : des garçons comme Kylian Mbappé, Marcus Thuram, Layvin Kurzawa ou, par le passé, Emmanuel Adebayor ont remporté le trophée.

Enzo Sternal a été le grand homme de la victoire de l'OM en Coupe Gambardella en 2024, avec 4 buts en 6 rencontres. S'il a malheureusement manqué la finale, il a été intenable durant tout le tournoi, dont il a été l'une des révélations à 16 ans seulement.

Marseille en attendait beaucoup

Autant dire qu'à Marseille, on attendait énormément de ce jeune attaquant vif et talentueux, capable d'inscrire de superbes buts en solo comme lors de la demi-finale de Coupe Gambardella. Avec l'équipe U19 phocéenne, Sternal a inscrit 19 buts en 40 matchs.

En août dernier, Pablo Longoria, directeur sportif de l'OM, annonçait triomphalement la prolongation d'Enzo Sternal jusqu'en 2027. "Le projet du club dans son intégralité avec notamment l'arrivée du coach a beaucoup joué dans ma décision. Roberto De Zerbi est un entraîneur qui est connu pour faire confiance aux jeunes joueurs", déclarait alors le joueur.

Autant dire qu'on sera très déçu, sur la Canebière, si le départ d'Enzo Sternal se confirme. De Zerbi peut-il être pointé du doigt ? Le prodige n'a reçu que deux fois 11 minutes cette saison, et n'est plus apparu sur le banc depuis octobre dernier. On lui avait certainement "promis" mieux l'été dernier, d'où ce départ qui se profile.

Les Futures... ou directement l'équipe A ?

Reste à voir maintenant si, alors qu'il n'aura que 18 ans en mai prochain, Enzo Sternal rejoint le Sporting d'Anderlecht pour renforcer le RSCA Futures (qu'Olivier Renard ne veut absolument pas négliger à l'avenir) ou pour immédiatement venir amener de la concurrence sur l'aile.

Enzo Sternal est principalement un ailier gauche, et César Huerta vient d'arriver à ce poste avec la certitude de recevoir du temps de jeu. Les blessures d'Amuzu et le départ quasi-assuré d'Edozie au terme de son prêt, cependant, laissent des portes ouvertes à moyen terme, sans parler du calendrier chargé.

Mais avec le retour de blessure de Thorgan Hazard et l'arrivée de Huerta, il y a fort à parier qu'à court terme, Enzo Sternal - s'il signe - arrive pour jouer en Challenger Pro League. Là, il pourra confirmer tout le bien qu'on pense de lui et, peut-être, rapidement devenir un joueur de l'équipe A. Il en a le talent, c'est clair et net...