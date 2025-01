Le Sporting Charleroi et ses ultras à nouveau à couteaux tirés : les Storm risquent gros après les scènes de Charleroi-Union

On s'y attendait : les débordements de samedi au Mambourg auront des conséquences. Le Sporting Charleroi devrait sanctionner ses ultras.

Du côté de la direction du Sporting Charleroi, on est las des excès de la T4 du Mambourg. Alors que la saison 2023-2024 avait été marquée par l'interruption définitive de Charleroi-Malines, le même genre de scène a été de nouveau vécue ce samedi face à l'USG, cette fois par pure maladresse de la part des ultras plutôt que par volonté de protester.

Mais dans une longue histoire de tensions entre Mehdi Bayat et les supporters les plus fervents du Sporting, cela pourrait être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Après la rencontre, l'administrateur-délégué des Zèbres ne cachait pas son mécontentement (lire ici).

Selon Sudpresse, des sanctions devraient très probablement être prises par le RCSC à l'encontre de son propre public, un peu à l'image de celles infligées par le RSC Anderlecht envers la Mauves Army après les débordements en Espagne.

On ignore précisément quel type de sanctions seront prises, mais il est possible que les Storm Ultras soient interdits de tribune pour au moins le prochain match à domicile, contre le Cercle de Bruges. Ils ne seraient cependant pas le seul groupe de supporters visé.

Après une période bien plus calme au Mambourg, et alors que, il faut le rappeler, il n'y avait aucune intention samedi de s'en prendre à la direction, les choses semblent à nouveau prendre une tournure conflictuelle entre la T4 et Mehdi Bayat. En plein mercato, qui cristallise souvent les tensions, voilà qui n'aidera personne...