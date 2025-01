Presque tout Deinze a désormais trouvé preneur : leur gardien rebondit en Jupiler Pro League

On savait qu'il y aurait des affaires à faire suite à la faillite du SK Deinze. C'est cynique, mais c'est ainsi, et le KV Malines en a donc tiré son second gardien.

Le KV Malines a présenté ce mardi sa troisième recrue hivernale. Nacho Miras (27 ans) a signé un contrat jusqu'à la fin de la saison, avec une option pour une saison supplémentaire. Miras arrive libre, et pour cause : il évoluait au SK Deinze depuis l'été 2022, et était donc libre depuis la faillite du club flandrien. Malines se cherchait un portier suite à la blessure de Yannick Thoelen, et Nacho Miras était donc une opportunité. Cette saison, Miras était encore titulaire à Deinze et a disputé 11 matchs de Challenger Pro League. Sa valeur marchande est actuellement estimée à 400 000 euros par Transfermarkt. Le portier espagnol a déjà réagi brièvement à cette nouvelle sur le site du club. "Le KV Malines est un club fantastique, avec une histoire riche et des supporters formidables. Quand j'ai entendu qu'une opportunité se présentait ici, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion." "Malines est vraiment un très beau club. Je suis impatient de commencer. J'espère vivre de merveilleux moments ici avec l'équipe et les supporters", conclut Nacho Miras.