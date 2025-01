Snobé à tort en équipe nationale ? "Mon club n'est pas perçu de la même manière que les autres"

Charles Vanhoutte réalise à nouveau une grosse saison dans l'entrejeu de l'Union Saint-Gilloise. Reste-t-il trop sous-estimé en Belgique ?

Si un classement des joueurs se rendant indispensable sans faire de bruit était établi, Charles Vanhoutte en trusterait les premières places. Avec son abattage et son intelligence de jeu, le milieu de terrain de 26 ans joue quasiment toujours dans le bon tempo.

Il a pourtant longtemps dû se battre pour être reconnu à sa juste valeur : "Quand j’avais onze ans, Zulte Waregem a choisi de ne pas me garder. Ce jour-là, j’ai pleuré. Mon père m’a encouragé à transformer cet échec en force. Il m’a dit de leur prouver qu’ils avaient eu tort. Ce souvenir me motive encore aujourd’hui" se souvient-il sur le plateau de La Tribune.

Philippe Albert est admiratif : "C’est un véritable exemple à suivre. Sa mentalité sur le terrain est remarquable. J’ai beaucoup de respect pour ceux qui, comme lui, partent de loin et atteignent un tel niveau".

Où situer ses limites ?

Il va même plus loin : "C’est incompréhensible qu’il n’ait pas encore été appelé chez les Diables Rouges". L'objectif est en tout cas dans un coin de la tête du joueur : "Je vais d’abord tenter d’intégrer une présélection, c’est le premier objectif. Ensuite, on verra. À mon avis, l’Union n’est pas perçue de la même manière que les autres clubs".

Intégrer le noyau des Diables passera par continuer à étoffer son registre : "Sébastien Pocognoli m’incite à prendre davantage de risques, à tirer plus et à jouer de manière plus offensive. Il veut que je sois un numéro 6 plus polyvalent. Cette saison, notre style de jeu a aussi évolué. On construit davantage nos actions depuis la défense, contrairement à l’an dernier où on misait plus sur les transitions rapides".