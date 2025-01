🎥 "Il l'a cassé en deux" : d'un dribble incroyable, Leandro Trossard envoie son adversaire... directement à l'infirmerie !

Leandro Trossard a été l'auteur d'une très bonne prestation dans le derby du nord de Londres, ce mercredi soir. Le Diable Rouge a notamment réalisé un dribble sur Pedro Porro... qui a forcé le joueur de Tottenham à sortir, blessé.

La bataille pour le titre est plus que lancée en Angleterre. Alors que Manchester City est à la traine et que Nottingham Forest joue les trouble-fêtes, Liverpool et Arsenal devraient bien se disputer les lauriers, en fin de saison.

En retard sur les Reds, les Gunners n'ont toutefois plus le droit à l'erreur. Liverpool compte encore quatre points d'avance et un match de moins : perdre avant les pensionnaires d'Anfield serait probablement mortel pour les joueurs de Mikel Arteta.

Cela aurait cependant pu se passer, ce mercredi soir, dans le derby du nord de Londres. Les Spurs avaient en effet ouvert la marque via Heung-min Son, en milieu de première période.

Leandro Trossard envoie Pedro Porro à l'infirmerie... avec un dribble

C'était sans compter sur la remontée d'Arsenal. Dominic Solanke a marqué contre son camp, puis Leandro Trossard a fait 2-1, permettant aux Gunners de remporter une victoire capitale.

L'ailier gauche des Diables s'est donc rendu décisif sur le plan statistique, mais pas seulement. Sa grosse prestation est largement soulignée en Angleterre, ce jeudi matin, comme son geste sur Pedro Porro, défenseur latéral de Tottenham. Un dribble qui a envoyé l'Espagnol de 25 ans directement à l'infirmerie, puisqu'il a quitté ses partenaires après l'action suivante. "Il l'a brisé en deux", a d'ailleurs écrit le Sun, Outre-Manche.