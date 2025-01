🎥 Leandro Trossard offre la victoire à Arsenal dans le derby du nord de Londres... et dépasse le record de son entraîneur, Mikel Arteta

Arsenal a remporté le derby du nord de Londres face à Tottenham, ce mercredi soir, avec un nouveau but de Leandro Trossard. Son quatrième en championnat, cette saison.

Manchester City n'ayant jamais été aussi loin du leader de la Premier League depuis que Pep Guardiola est à sa tête, la lutte pour le titre concerne une équipe de moins, cette saison, même si Nottingham Forest se plait à jouer les troubles-fêtes.

Derrière le fer de lance, Liverpool, c'est surtout Arsenal qui suit la cadence, mais qui n'arrive pas à boucler les quelques petites longueurs de retard. Dans une rencontre importante, les Gunners de Mikel Arteta recevaient Tottenham dans le derby du nord de Londres, ce mercredi soir.

Trois buts en première période, dont un de Trossard, pour une victoire importante d'Arsenal

Un derby que les Spurs ont premièrement mené, dès le milieu de la première période, grâce à un but de Heung-Min Son qui a célébré en mettant son doigt devant la bouche et en regardant l'Emirates Stadium. Mais, défensivement, l'équipe du Sud-Coréen n'a pas tenu le coup.

C'est pourtant un attaquant de Tottenham, Dominic Solanke, qui a inscrit le but de l'égalisation contre son camp, avant le but de la victoire, dès la fin de la première période, signé Leandro Trossard. Son 42e but en Premier League, qui lui a permis de dépasser... son entraîneur, Arteta, bloqué à 41.

Un cinquième but cette saison, le quatrième en championnat, qui permet à Arsenal de rester à quatre longueurs d'une équipe de Liverpool qui se rendra à Brentford, qui vient de partager contre Manchester City, dans deux jours.