Breaking news : le verdict est enfin tombé ! Game over pour Tedesco !

Le couperet était attendu depuis des semaines, tant les noms de ses potentiels successeurs continuaient de fuiter. L'Union Belge ne cachait pas être "en période d'évaluation" pour décider du sort de Domenico Tedesco.

L'affaire se traînait en longueur, sur fond d'économies à réaliser sur son indemnité de licenciement. Mais nos décideurs ont enfin tranché.

Le Soir rapporte que Vincent Mannaert a fait réunir ce matin le Comité sportif de la Fédération pour mettre un terme au mandat de Tedesco. La nouvelle a entretemps été confirmée.

The national team ends its chapter with Domenico Tedesco. Thank you, Domenico, for your commitment and passion over the last two years. We wish you all the best for the future! pic.twitter.com/nKElQuYoKc