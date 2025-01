🎥 Les sifflets du Lotto Park sont bien loin : un ancien flop anderlechtois continue sur sa lancée contre l'Inter...son club propriétaire

Sebastiano Esposito est en forme en Serie A. Le jeune attaquant s'est signalé contre son club propriétaire.

Pour Sebastiano Esposito, cette saison est celle de l'explosion en Serie A. L'attaquant de 22 ans en est à huit buts dans le championnat italien avec Empoli. Hier, il est sorti du banc pour marquer contre l'Inter...le club à qui il appartient toujours, il n'a donc pas célébré.

Pourtant, son rapport avec les Milanais semble de plus en plus lointain. L'Inter l'a tout de même prêté dans sept clubs différents. Cette location est d'ailleurs assortie d'une option d'achat.

Et vu ses performances, Empoli pourrait bien être tenté de la lever. Sebastiano Esposito est en effet le quatrième meilleur buteur de Serie A (en plus de ses deux buts en Coupe), à égalité avec des attaquants tels que Romelu Lukaku et Lautaro Martinez.

Il lui aura fallu se montrer patient

Le temps où Lukaku, alors à l'Inter, conseillait Anderlecht à Esposito pour se révéler semble bien loin. Au Sporting, le jeune Italien s'était planté. Malgré les espoirs placés en lui par Felice Mazzu, il avait rapidement perdu sa place pour ne plus jamais avoir voix au chapitre.

La saison est donc faste pour Esposito (qui a déjà battu son record de buts sur un seul exercice). D'autant plus que son frère Francesco flambe lui aussi avec la Spezia (11 réalisations en Serie B).