Enfin le milieu créatif tant recherché ? Anderlecht se tournerait vers les Pays-Bas

On le sait : sur le cahier des charges d'Olivier Renard se trouve un milieu créatif. La perle rare est-elle entraînée... par Peter Maes ?

Olivier Renard a du travail. Déjà très actif dans cette première moitié de mercato avec les arrivées d'Adryelso et César Huerta pour l'équipe A, mais aussi d'Enzo Sternal et Ibrahim Kanaté pour les Futures (sans oublier les départs d'Anders Dreyer et Zanka), le directeur sportif du RSC Anderlecht veut continuer sur sa lancée.

Ainsi, comme nous vous l'expliquions plus tôt, Renard cible encore un défenseur central gaucher (ce qu'Adryelson n'est pas), un milieu de terrain (si possible créatif) et un attaquant. Concernant le milieu de terrain, Voetbal International affirme qu'Anderlecht prospecte en Eredivisie.

Le quotidien néerlandais nous apprend en effet l'intérêt bruxellois pour le jeune Ringo Meerveld (22 ans), qui évolue à Willem II. Les Mauves auraient cependant de la concurrence puisque l'AZ, le FC Twente et Utrecht s'intéresseraient eux aussi à ce milieu de terrain axial néerlandais.

Meerveld est capable d'évoluer en 10 ou en 8, et compte 4 buts et 2 passes décisives cette saison pour Willem II en Eredivisie. Il y joue sous les ordres d'une vieille connaissance du championnat de Belgique, puisque le club de Tilburg est entraîné par Peter Maes depuis 2023 désormais. Willem II est actuellement 12e en D1 néerlandaise.

Ringo Meerveld est estimé à 2 millions d'euros par Transfermarkt et est sous contrat à Willem II jusqu'en 2026.