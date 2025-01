Officiel : encore à la lutte avec Anders Dreyer et Kasper Dolberg en début de saison, il signe à Mons

David Mindombe a rejoint Mons. Le jeune défenseur central doit aider les Dragons à monter en D1B.

Avec la blessure de Dylan Ragolle, Mons se cherchait un nouveau défenseur central. La direction l'a trouvé en la personne de David Mindombe, un arrière central belge de 23 ans évoluant à Saint-Trond.

Mindombe a fait partie de l'équipe première trudonnaire tout au long de la première partie de saison mais n'a que très peu joué. Il était titulaire lors du match inaugural contre Anderlecht (perdu 1-0 dans le temps additionnel) et n'est pas réapparu sur la pelouse depuis lors.

Malgré les problèmes défensifs et les défections dans le secteur, Mindombe a été autorisé à aller chercher du temps de jeu ailleurs. C'est dans cette optique qu'il arrive au Tondreau.

Un refort de choix dans la course au titre

"Observé et attiré par Manu Ferrera, il dispose d'un profil intéressant, solide dans les duels et bon relanceur" commente Bernard Courcelles, Directeur Général du club. "Ses qualités physiques et de vitesse sont au-dessus de la moyenne et nous permettront d'amener de la qualité dans l'équipe" explique pour sa part Manu Ferrera.

Formé à Louvain avant de rejoindre le Stayen, David Mindombe a signé à Mons dans le cadre d'eun transfert définitif, avec l'ambition de rapidement retrouver le football professionnel. Le RAEC est actuellement leader de D1 ACFF, un point devant l'Olympic Charleroi et Tubize-Braine.