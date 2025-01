🎥 Charles de Ketelaere marque l'histoire belge de la Ligue des Champions : il dépasse le record détenu par Kevin De Bruyne

Charles de Ketelaere a une nouvelle fois réalisé un solide match en Ligue des champions hier face au Sturm Graz (5-0).

L'ancien Brugeois s'est vu refuser un but, avant de marquer le 3-0 de son équipe dans la foulée. Le Belge a également offert le ballon du 5-0 en toute fin de match à Ademola Lookman, avec une superbe passe décisive.

De ce fait, l'ailier de l'Atalanta et des Diables Rouges a également battu un record, avec le plus grand nombre de buts marqués et assists d'un Belge en une seule saison dans la plus prestigieuse des compétitions. Il bat ainsi le record belge de la saison en Ligue des champions détenu par Kevin De Bruyne.

L'Atalanta est bien placée pour se qualifier et poursuivre son parcours dans la compétition, ce qui signifie plus d'occasions pour le Belge d'asseoir son record.

Charles De Ketelaere has broken Kevin De Bruyne's record for the most goals + assists by a Belgian player in a single Champions League season.



◎ 7 games (5 starts)

◉ 4 goals

◉ 5 assists



CDK is having a #UCL campaign to remember. 😍 pic.twitter.com/Gm7FLAiT48