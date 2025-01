Manchester City devra forcer sa qualification contre Bruges, le Bayern prend une gifle, un Diable manque son penalty : le résumé d'une folle soirée en Ligue des Champions

L'avant-dernière journée de Ligue des Champions a connu son épilogue ce soir. Avec quelques retournements de situation à la clé.

L'affiche de la soirée était sans aucun doute ce choc entre le PSG et Manchester City. Outre la brochette de stars sur le terrain, il s'agissait surtout d'une rencontre décisive pour la présence des deux équipes dans le top 24, avec un léger avantage pour les Skyblues au coup d'envoi.

Virtuellement en dehors des équipes qualifiées pour les barrages, le PSG s'est fait très peur en étant mené 0-2 par City, avec deux buts en trois minutes signés Jack Grealish et Erling Haaland en début de deuxième mi-temps. Mais Manchester (sans Jérémy Doku, avec Kevin De Bruyne) a ensuite sombré.

Ousmane Dembélé a sonné la révolte parisienne en réduisant le score dans la foulée (1-2). Le début d'un temps fort qui durera...jusqu'à la fin du match. Bradley Barcola, Joao Neves et Gonçalo Ramos ont eux aussi inscrit leur nom au marquoir pour forcer une victoire capitale (4-2). Complètement disparu de la circulation, City est à deux points du top 24 et sera forcé de l'emporter contre...le Club de Bruges (qui compte trois points de plus) pour assurer sa place en barrages.

Le Bayern prend l'eau

L'autre choc du jour est la défaite du Bayern Munich. Les Bavarois se sont inclinés 3-0 face à une équipe de Feyenoord où Brian Priske était pourtant annoncé comme licencié à l'issue de la rencontre. Les hommes de Vincent Kompany se sont procurés un grand nombre d'occasions face à Bart Nieuwkoop (ex-Union), Anis Hadj Moussa (ex-Patro Eisden) et consorts, mais le gardien néerlandais a sorti un match héroïque. Le Feyenoord s'est montré beaucoup plus concret, avec notamment un but d'Ayase Ueda, l'ancien attaquant du Cercle de Bruges.

Soirée plus difficile pour Arne Engels, qui a raté son penalty avec le Celtic. Heureusement pour lui, les Ecossais (aidés par un arrêt de grande classe de Kasper Schmeichel) ont fini par s'imposer sur le fil contre le Slovan Bratislava (1-0).

Match plus tranquille pour Thibaut Courtois, qui a n'a pas été très souvent sollicité à l'occasion de la victoire 5-1 du Real Madrid contre Salzbourg et n'a rien pu faire sur le but autrichien. On retiendra également que Zeno Debast était à nouveau titulaire au milieu de terrain pour le Sporting Portugal, battu 2-1 à Leipzig.

Pour être tout à fait complet, notons la victoire 1-0 de l'AC Milan sur Girona, la promenade d'Arsenal contre le Dinamo Zagreb (3-0), le succès 0-2 de l'Inter au Sparta Prague (1-0) et la défaite de Brest au Shakhtar Donetsk (2-0).