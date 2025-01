C'est signé ! Après ses buts la saison dernière, Anders Dreyer rapporte désormais quelques millions à Anderlecht

Le transfert d'Anders Dreyer est officiel. Le Danois quitte Anderlecht.

Anderlecht ne voit donc pas qu'un, mais bien deux joueurs s'en aller vers la MLS : dans la foulée du transfert de Zanka à Los Angeles, les premières rumeurs ont commencé à circuler pour Anders Dreyer, convoité par Los Angeles.

Le dossier a rapidement évolué, le deal est désormais officiel : l'ailer droit est désormais un joueur de San Diego, il y a signé un contrat de trois ans.

Anders to America. Dreyer joins MLS side San Diego. Thanks for everything. 🟣⚪



Moins à la fête cette saison

Le Spoting récupère un peu plus de cinq millions dans l'opération. Un montant qui aurait sans doute été plus important si la direction l'avait vendu l'été passé, quand l'intérêt était au plus haut.

Car il ne faut pas l'oublier : si Dreyer n'est pas aidé par son air parfois lymphatique sur un terrain, c'est bien lui qui a porté l'équipe la saison dernière avec ses 21 buts et 9 assists.

Dreyer avait été la première arrivée phare de l'ère Fredberg. C'est encore un Danois qui s'en va, il ne reste plus que Kasper Dolberg et Mads Kikkenborg dans le noyau. A San Diego, nouvel arrivé en MLS, il évoluera notamment aux côtés d'Hirving Lozano (ex-PSV) et Marcus Ingvartsen (ex-Genk).