Nacer Chadli, ou comment concilier Mauves et Rouches : "Je suis très reconnaissant envers Anderlecht et Vincent Kompany"

Nacer Chadli est aujourd'hui actif avec le SL 16. Mais il ne renie pas son passé anderlechtois.

Il y a quelques semaines, Nacer Chadli a bouclé la boucle en s'engageant officiellement avec le Standard. Après avoir intégré les entraînements du SL 16, le Liégeois de 35 ans fait profiter les U23 de toute son expérience. Un joli clin d'oeil de celui qui est resté à l'Académie jusqu'à ses 16 ans, avant de partir aux Pays-Bas.

"J'ai fait toute ma formation ici", rappelle-t-il chez DAZN. "J'ai joué ici pendant huit ans, c'est long. J'ai vécu de très beaux moments, mais aussi des mauvais. Il faut traverser les mauvais pour vivre les bons. Pour moi, c'était peut-être une finalité de revenir ici".

Le passage à Anderlecht, une initiative amorcée par Kompany

Pourtant, Chadli a porté les couleurs d'Anderlecht. Les premières minutes de sa carrière en Pro League, c'est en Mauve qu'il les a disputées, lors de la saison 2019/2020, il était alors prêté par Monaco. Mais le contexte était bien différent.

"Quand j'ai signé pour Anderlecht, je cherchais un nouveau projet. J'étais en équipe nationale avec Vincent Kompany et il m'a présenté ce projet", se souvient Chadli.

"C'est un joueur et une personne que je respecte énormément. C'était une bonne opportunité pour moi et cela a relancé ma carrière. Je suis très reconnaissant envers Vincent, la direction et le club d'Anderlecht également". Nacer Chadli a également disputé 48 matchs avec Westerlo. A 35 ans, il découvre désormais la D1 ACFF. Parviendra-t-il à accrocher le maintien avec le SL 16 ?