Un retour en Belgique pour Gianni Bruno, pisté par Charleroi et Westerlo ? L'attaquant belge a tranché !

Gianni Bruno a mis fin à son contrat avec le club turc d'Eyüpspor et était un joueur libre. Westerlo et Charleroi le convoitaient, mais ils sont repartis bredouilles.

L'attaquant belge de 33 ans, qui a joué un rôle important la saison dernière dans la promotion d'Eyüpspor en première division avec 17 buts, a souvent commencé sur le banc Super Lig.

Après avoir communément pris la décision avec le club de mettre fin à son contrat, Gianni Bruno était à la recherche d'un nouveau défi. Et la nouvelle de sa disponibilité s'est rapidement répandue en Belgique.

Westerlo et Charleroi étaient intéressés par l'attaquant. Les deux clubs voyaient en lui un renfort expérimenté pour leur ligne d'attaque, mais la Belge a finalement choisi de tenter sa chance à Igdir FK et de faire son retour en deuxième division turque.

Gianni Bruno ne revient pas en Belgique

Gianni Bruno a déjà accumulé une expérience considérable en Belgique. Il a joué pour des clubs tels que le Cercle de Bruges, Zulte Waregem, La Gantoise et Saint-Trond, où il a disputé plus de 120 matchs en Jupiler Pro League. De plus, il a remporté la Coupe de Belgique en 2022 avec les Buffalos.

Malgré l'échec de Westerlo et Charleroi pour l'attirer, Gianni Bruno demeure un nom marquant sur le marché des transferts belge. Son choix pour Igdir FK est une surprise, mais cela lui offrira peut-être la possibilité de jouer à nouveau un rôle important.