Anderlecht laisse filer un jeune talent vers une formation de Challenger Pro League

Anderlecht a officialisé le départ d'Aboubacar Conte au Lierse jusqu'à la fin de la saison. Le milieu de terrain s'engage sous forme de prêt avec une option d'achat.

Actif en U18 Mauves, le joueur de 18 ans faisait également partie du noyau des RSCA Futures cette saison mais n'a pas eu beaucoup de temps de jeu en Challenger Pro League, avec neuf petites minutes jouées.

Il ira tenter de faire décoller sa jeune carrière dans la région d'Anvers, chez le 7e classé de CPL. En effet, la nouvelle formation du milieu offensif compte huit points de plus que les RSCA Futures en championnat.

Sur le plan international, Conte a déjà joué deux matches avec les U16 belges. Lors de ces deux rencontres, il a réussi à trouver le chemin des filets à deux reprises.

