Rudi Garcia chez les Diables, un choix qui divise : "C'est un improbable fauteur de troubles"

L'information est officielle et sera confirmée dans une conférence de presse prévue à 13h00. Rudi Garcia est le nouveau sélectionneur des Diables Rouges. Naturellement, les réactions n'ont pas tardé à tomber.

Fumée blanche à l'Union Belge. Viré après son Euro 2024 manqué et sa campagne de Ligue des Nations encore plus médiocre, Domenico Tedesco est remplacé par Rudi Garcia sur le banc des Diables Rouges.

Un choix qui divise. L'entraîneur français, champion de France avec Lille et Eden Hazard et récemment passé sur le banc du Napoli, n'était pas le nom le plus glamour d'une liste comprenant Sergio Conceiçao, Mark Van Bommel, ou encore Thiery Henry.

Rudi Garcia chez les Diables, un bon choix ?

"C'est tout de même un entraîneur qui a une grande carrière internationale. Son fait le plus marquant reste évidemment son doublé Coupe-championnat avec Lille et Eden Hazard", a commenté l'analyste et commentateur Peter Vandenbempt, dans le nord du pays, au micro de Sporza.

"C'est un entraîneur qui a la réputation d'être un fauteur de troubles improbable, dans le bon sens du terme", a-t-il poursuivi, en référence à ses exploits en Ligue des Champions avec Lyon, lors desquels il avait éliminé la Juventus et Manchester City.

"Il ne garde jamais sa langue dans sa poche avec ses supérieurs. Toujours dans le but de faire avancer les choses. C'est ce que cherchait l'Union Belge, car Domenico Tedesco était trop sage et trop accommodant. Il essayait d'imposer trop peu de choses, ce qui ne sera pas le cas de Garcia", a-t-il conclu.