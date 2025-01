La fin du rêve pour Matz Sels et Nottingham Forest ? Énorme gifle et retour sur terre

Invaincu en 2025, Nottingham Forest s'est lourdement incliné en déplacement à Bournemouth. Un retour brutal sur terre pour Matz Sels et ses équipiers.

De la lutte pour le maintien et la 17e place la saison passée, Nottingham Forest est passé à la lutte pour les premières places cette saison. On se prenait à croire à un parcours digne de Leicester City en 2016 avec, qui sait, un Nottingham qui irait titiller Liverpool et Arsenal dans la course au titre.

En 2025, Nottingham ne s'était pas encore incliné : la dernière défaite de Forest datait du 4 décembre dernier contre Manchester City. Avec un Sels en feu, Nottingham Forest enchaînait les bons résultats et n'avait donc plus perdu depuis 8 matchs.

Jusqu'à, donc, ce déplacement à Bournemouth ce samedi. Nottingham Forest a totalement implosé et s'est incliné 5 buts à 0 face à des Cherries en feu. Seize tirs à 18 : Bournemouth aura surtout été terriblement efficace et Forest, l'extrême opposé.

Une défaite précipitée notamment par un Dango Ouattara en feu, auteur d'un triplé. Avec ce résultat, Nottingham Forest peut voir Liverpool, leader, prendre 12 points d'avance. Arsenal en a 4 de plus que Forest, qui reste 3e mais n'a qu'une courte avance sur Chelsea et Newcastle.