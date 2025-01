Officialisé une heure avant le coup d'envoi, Eliot Matazo a déjà fait ses débuts en Angleterre

C'était dans l'air depuis un certain temps qu'Eliot Matazo quitterait Monaco. C'est désormais officiel : le joueur de 22 ans rejoint Hull City.

Eliot Matazo a quitté l'académie des jeunes du RSC Anderlecht pour rejoindre l'AS Monaco à l'âge de 16 ans. Sous la direction de Philippe Clement, il a connu sa période la plus marquante lors de la saison 2022-2023.

Depuis, notre compatriote a rencontré des difficultés et s'est retrouvé plus souvent sur le banc qu'il ne l'aurait souhaité. La saison actuelle a été un véritable échec, avec une seule titularisation et deux brèves apparitions en tant que remplaçant.

Des rumeurs ont circulé ces dernières semaines concernant un éventuel départ. Le jeune talent a été évoqué à Nantes, mais le club ne semblait pas en mesure de proposer une offre financière suffisante.

C'est désormais officiel : le milieu de terrain de 22 ans a signé ce vendredi à Hull City en Angleterre, dans l'espoir de relancer sa carrière. Il a paraphé un contrat de 2,5 ans, avec une option pour une saison supplémentaire. Officialisé, une heure avant le coup d'envoi d'un match, Matazo est déjà entré en jeu à la 55e minute lors de la victoire 0-3 de son équipe contre Sheffield