Une bonne nouvelle pour le Standard ? Deux favoris se distingueraient pour le rachat du club

Deux offres se distingueraient dans les quatre proposées par des investisseurs pour le rachat du Standard.

Le rachat du Standard de Liège pourrait être finalisé au début du mois d’avril dans le meilleur des mondes. Mais qui sont actuellement les favoris ?

Plusieurs offres ont été déposées auprès de Moelis & Co, l'entité chargée de la vente du club. Les investisseurs intéressés avaient jusqu'à mardi pour soumettre leur offre.

Parmi ces propositions, il y a celle de Glenn Straub, un milliardaire américain. Il proposerait 10 millions d’euros. Selon le journaliste belge Sacha Tavolieri, cette offre n'est pas "en ligne de mire".

Deux favoris

Mais deux semblent particulièrement se démarquer. D'abord, un investisseur parisien, spécialisé dans le Moyen-Orient, qui aurait déposé une proposition intéressante. Il serait soutenu par des investisseurs d’État de la région.

Un consortium émirati, mis en lien par un ancien joueur et capitaine du Standard, a également manifesté un fort intérêt. Il ne serait lui pas soutenu par un investissement étatique. La banque Moelis & Co aura une influence importante dans ce dossier en raison de la commission significative sur la plus grosse offre.