Vincent Kompany pourrait perdre l'un de ses cadres au Bayern !

Vincent Kompany pourrait bientôt perdre l'un de ses cadres avec le Bayern. Sous contrat jusqu'en fin juin, Joshua Kimmich est cité sur le départ.

D'après BILD, le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester City, Liverpool et le PSG seraient tous intéressés par le milieu défensif de 29 ans. Le Bavarois a été interrogé sur son avenir : "J'ai été relativement clair il y a deux semaines. Il n’y a pas d’autre réponse maintenant," pointe le joueur au micro du média allemand.



"Pour être honnête, je ne peux pas me lever tous les trois jours et vous faire le point. Il y aura une mise à jour à un moment donné quand une avancée aura eu lieu, mais je ne la commenterai pas tous les trois jours," explique Kimmich.

Le joueur du Diable Rouge a également décidé de prendre le Real Madrid comme exemple lors de ses explications : "Nous avons vu cela au Real Madrid depuis des années. Ils n’ont pas non plus joué un football spectaculaire. Mais ils ont simplement beaucoup d’expérience dans leurs propres rangs et évitent de commettre des erreurs envers leurs adversaires."

Pour convaincre l'international de la Mannschaft, le Bayern devra donc mettre le paquet. Si un accord de prolongation n'est pas trouvé avant juin, le club allemand pourrait laisser partir son joueur gratuitement. "Je suis certain qu'il décidera finalement de continuer à jouer pour le FC Bayern", déclarait le directeur sportif des Bavarois au micro de Sky Sports.