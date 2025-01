Belge, transféré au top néerlandais, mais snobé chez nous : "Je n'ai peut-être pas les bons contacts..."

Liam Bossin, ancien gardien du KV Ostende formé au RSC Anderlecht, a été transféré au Feyenoord un peu à la surprise générale cet hiver. Son nom est pourtant très peu cité chez nous.

Connaissez-vous Liam Bossin (28 ans) ? Ce gardien de but belgo-irlandais, ancien international irlandais U21, a été formé au RSC Anderlecht avant de lancer sa carrière de l'autre côté de la Manche, notamment à Cork City.

Il est ensuite revenu en Belgique, direction le KV Ostende où il a disputé 29 matchs jusqu'à la faillite du club côtier. Par la suite, Bossin a rebondi aux Pays-Bas, direction le FC Dordrecht où il disputait une très bonne saison en D2 néerlandaise cette saison.

Au point de décrocher un transfert inattendu cet hiver : Bossin vient de rejoindre... Feyenoord, où il ne sera bien sûr pas le gardien n°1 mais plutôt la doublure, voire le n°3 du club de Rotterdam. Un transfert qui fait se demander pourquoi il n'a pas été cité en Belgique.

"En Belgique, ce qui importe n'est pas forcément ce que vous valez mais qui vous connaissez. Je crois que je n'avais pas les bons contacts en Belgique et cela explique aussi pourquoi j'ai connu une période difficile après la faillite d'Ostende", explique Liam Bossin dans le Nieuwsblad.

Son objectif maintenant est de continuer à progresser malgré ses 28 ans, et même si possible d'obtenir sa chance à Feyenoord. "J'espère me montrer et surtout apprendre beaucoup. Je veux devenir un meilleur gardien, plus complet. Et ça ne fera pas tache sur mon CV d'avoir joué pour Feyenoord !".