Comment Hans Vanaken peut "justifier" son probable Soulier d'Or face à Manchester City

Hans Vanaken est en pleine bourre, et son absence contre Courtrai a coûté cher aux Brugeois. Il peut faire la différence à Manchester City.

L'importance de Hans Vanaken à Bruges dépasse largement ses statistiques impressionnantes au Club de Bruges. 483 matchs: 135 buts et 103 passes décisives. Cela signifie qu'il est déterminant dans environ la moitié des matchs des Blauw & Zwart, et c'est déjà énorme. Mais ces statistiques ne reflètent pas l'ensemble de sa valeur pour l'équipe.

Nicky Hayen et son staff étaient ravis de voir Vanaken, après une brève maladie, de retour à l'entraînement cette semaine pour la confrontation importante contre Manchester City. Sans leur capitaine, il semblait presque impossible de réaliser quelque chose.

Contre le KV Courtrai, il a clairement manqué à son équipe. Contre le bloc bas des Flandriens, le Club n'a pas réussi à trouver d'ouvertures. La créativité faisait défaut. A 32 ans, Vanaken reste la figure déterminante dans ces situations.

Vanaken n'est pas qu'un simple milieu de terrain; il est la pièce maîtresse qui garde le jeu fluide et offre de l'espace à ses coéquipiers. Il peut tout faire : jouer en une touche, attirer un double marquage pour libérer ses coéquipiers et conserver le ballon pour permettre à l'équipe de monter.

Ce dernier aspect sera extrêmement important demain à l'Etihad Stadium. Sans Vanaken, le Club n'a pas de point d'ancrage. Dans un match où l'on s'attend à ce qu'ils concèdent largement la possession, il sera crucial qu'il y ait quelqu'un capable de conserver le ballon dans l'équipe.

Son calme et sa précision sous pression sont d'une valeur inestimable. Dans de telles situations, il excelle à simplifier le jeu, avec des passes courtes et une vision impeccable. Son expérience en Ligue des Champions est également cruciale. Vanaken, surnommé par les supporters 'Monsieur Ligue des Champions', a disputé plus de 50 matchs au plus haut niveau européen et y a marqué dix fois.

En plus de ses qualités techniques, Vanaken apporte également une stabilité mentale. Il ne panique pas sous pression, ne dégage jamais aveuglément le ballon et reste toujours calme, même dans des situations stressantes. Cette force mentale fait de lui un leader naturel sur le terrain. Contre Manchester City, son intelligence et son expérience pourraient faire la différence, que ce soit défensivement ou offensivement.