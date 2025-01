Hugo Broos et Marc Brys sont fixés : voici le tirage de la Coupe d'Afrique des Nations

La CAN 2025 se tiendra à partir du mois de décembre 2025 au Maroc, et le tirage a eu lieu ce lundi à Rabat. Hugo Broos, Marc Brys et les autres sélectionneurs belges en lice sont donc fixés.

Sous réserve qu'ils restent en poste d'ici là, quatre sélectionneurs belges participeront à la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc.

Hugo Broos, auréolé de sa médaille de bronze avec l'Afrique du Sud lors de la dernière édition, tentera de faire au moins aussi bien avec les Bafana Bafana, lui qui a gagné l'édition 2017 avec le Cameroun. Marc Brys, bien sûr, y sera lui à la tête du Cameroun, qu'il a qualifié malgré une opposition interne féroce de la part de Samuel Eto'o, son président.

Broos et l'Afrique du Sud défieront l'Egypte, l'Angola et le Zimbabwe. Le Cameroun de Brys a hérité d'un tirage compliqué puisqu'il affrontera la Côte d'Ivoire, championne en titre, le Gabon et le Mozambique.

Tom Saintfiet, lui, sera à la tête du Mali et affrontera le pays-hôte, le Maroc, ainsi que la Zambie et les Comores ; Paul Put, sélectionneur de l'Ouganda, affrontera le Nigéria, finaliste de la dernière édition, la Tunisie et la Tanzanie.

Découvrez le tirage dans son intégralité ci-dessous :