L'Antwerp en passe de recruter un gardien de Pro League pour concurrencer Senne Lammens

L'Antwerp se cherche un nouveau gardien depuis le départ de Jean Butez. La piste la plus chaude mène à Malines.

Que ce soit en Italie, en Belgique ou même en France, le transfert de Jean Butez à Côme a été l'origine d'un jeu de chaises musicales. A commencer par la recherche des Anversois pour un nouveau gardien, six mois après s'être déjà préparé à vendre le portier français.

Contre Saint-Trond, ce sont ainsi Niels Devalckeneer (20 ans) et Lowie Piselé (15 ans) qui ont pris place sur le banc. L'Antwerp prépare donc l'arrivée d'un deuxième gardien pour concurrencer Senne Lammens.

De l'expérience pour accompagner Lammens

Selon Het Nieuwsblad, la direction avance sur Yannick Thoelen. Le portier malinois est le substitut d'Ortwin De Wolf depuis le début de la saison, comme il l'avait été pour Gaëtan Coucke avant le départ de ce dernier en Arabie Saoudite.

Malines semble disposé à collaborer : Thoelen a déjà 34 ans et il ne lui reste plus que six mois de contrat. D'autant plus que le KV a déjà anticipé en attirant Nacho Miras, le gardien titulaire de Deinze avant la faillite du club.

L'arrivée de Yannick Thoelen au Bosuil devrait donc être actée prochainement. Un beau transfert en perspective pour celui qui compte plus de rencontres de D1B (138 avec Lommel) que de D1A à son actif.