Marc Wilmots regrette une chose dans le choix de Rudi Garcia : "La fédération n'ose pas"

Rudi Garcia est donc le nouveau sélectionneur des Diables Rouges. Un choix qui fait parler, mais auquel il va désormais falloir se faire.

Le choix de la fédération belge concernant le successeur de Domenico Tedesco a pris tout le monde ou presque par surprise : pas de Lopetegui ou de Preud'homme, mais bien Rudi Garcia, déjà proche de décrocher le poste en 2016. Un homme d'expérience et de poigne pour remettre les Diables Rouges dans le droit chemin.

L'heure des critiques ou des regrets est passée et il faudra désormais se ranger derrière le nouveau sélectionneur, plutôt que de le "tuer" avant même ses débuts. Mais Marc Wilmots, avant de clore les débats, a exprimé un regret sur le plateau de La Tribune.

Wilmots regrette que le sélectionneur des Diables ne soit pas Belge

"Je suis déçu d'une chose. Nous avons une école d'entraîneurs, de jeunes coachs. Et la fédération n'ose pas. J'aurais préféré prendre un jeune entraîneur belge", déclare l'ancien sélectionneur des Diables, auquel Garcia aurait donc déjà pu succéder à l'époque.

Après Martinez et Tedesco, la Belgique sera dirigée par un étranger pour la troisième fois consécutive. Ce n'était plus arrivé depuis... la création de l'équipe nationale, quand Charles Bunyan (Anglais, 1914), William Maxwell (Ecossais, 1910-1913 et 1920-1928) et Viktor Löwenfeld (1928-1930) s'étaient succédés à la tête de l'équipe.

"Pourquoi aller chercher à l'étranger, quand on a de la qualité en Belgique ? Il y a aussi le patriotisme, il faut pouvoir s'identifier. Et quand tu n'as aucun rapport avec le pays, c'est compliqué", pointe Marc Wilmots. "Quand j'ai été sélectionneur de la Côte d'Ivoire, c'était un travail. La Belgique, c'était une passion, mes racines".