Lancé par Steven Defour, il peut écrire l'histoire en Ligue des Champions : "Il suffit de rêver"

Ngal'ayel Mukau est en pleine explosion. Il y a deux ans, il jouait encore pour les espoirs du KV Malines en deuxième division amateur. Ce soir, il veut offrir une place de choix à Lille en Ligue des Champions.

Mukau a fait le saut de Malines vers Lille l'été dernier. Il y a immédiatement gagné la confiance de Bruno Genesio en devenant un pilier de l'équipe.

Son plus beau souvenir jusqu'à présent ? Ce match contre Bologne, où il a marqué deux buts. "Je sentais toute la semaine que j'allais marquer. Tout rentrait à l'entraînement. Et ça s'est vraiment produit, en plus avec mon mauvais pied. Les journaux étaient élogieux et m'ont surnommé 'Le Maestro'", a déclaré le milieu de terrain dans la Gazet van Antwerpen.

À Malines, Mukau faisait le ménage devant la défense sous la direction de Steven Defour, avant de véritablement se révéler avec Besnik Hasi. Au LOSC, il a obtenu un rôle plus offensif. "Ici, ils voient mes qualités offensives. Je travaille pour devenir un milieu de terrain complet".

Peu d'attention en Belgique

L'Anversois de 20 ans se sentait souvent négligé en Belgique. "Même à Malines, je recevais peu d'attention. Dommage que la Belgique ne m'ait pas suivi, mais le Congo m'a donné la reconnaissance que je cherchais", a déclaré Mukau.

Mukau se sent chez lui à Lille. L'ambition est bien présente : "Nous voulons jouer à nouveau en Ligue des Champions la saison prochaine et remporter la Coupe de France. Et pourquoi ne pas aller encore plus loin en Ligue des champions ? Il faut juste rêver", a-t-il conclu. Lille est actuellement douzième, mais compte le même nombre de points que le Bayer Leverkusen, huitième.