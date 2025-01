🎥 De la tête, s'il vous plaît ! Le but de Nicolas Raskin face à l'Union Saint-Gilloise

L'Union Saint-Gilloise joue en ce moment contre les Glasgow Rangers. Nicolas Raskin a ouvert le score pour les Ecossais.

L'Union Saint-Gilloise avait beau être déjà assurée du top 24 et des barrages, elle n'était pas venue pour faire de la figuration chez les Glasgow Rangers de Philippe Clement.

Les Saint-Gillois veulent continuer sur leur belle série et se montrer en Coupe d'Europe, voulant faire oublier la défaite 3-0 contre ces mêmes Rangers, ils avaient été éliminés en préliminaire de Ligue des Champions malgré la victoire 2-0 au match aller.

Raskin en évidence

Pas encore présent dans les rangs écossais à l'époque, Nicolas Raskin est ce soir bien de la partie. Et il s'est même distingué en inscrivant son premier but de la saison.

Le Liégeois a frappé dans un registre inattendu, une reprise de la tête sur corner. Il a profité d'une phase arrêtée jouée en plusieurs temps pour se retrouver isolé au second poteau et venir fusiller Anthony Moris.

⚽️ GOAL: Nicolas Raskin

🇪🇺 Rangers 1-0 Union Saint-Gilloisepic.twitter.com/rTSlCJnuk2 — Goals Xtra (@GoalsXtra) January 30, 2025

Comme quoi, même en n'atteignant pas le mètre 80, on peut surprendre une équipe qui aligne des défenseurs comme Christian Burgess ou Ross Sykes dans le jeu aérien. Rien ne sert de sauter plus haut quand on parvient à se faire oublier.