"Cela aurait pu être résolu différemment" : sale journée pour un ancien Anderlechtois expulsé et critique envers l'arbitrage

Le Belge, actif chez nos voisins en Eredivisie, a connu un après-midi bien agité face au PEC Zwolle.

L'AZ Alkmaar entraîné par Maarten Martens l'a emporté cet après-midi face au PEC Zwolle (2-0), et reste bien lancé, en course avec Utrecht derrière le duo de tête composé de l'Ajax et du PSV. Mais le Belge n'est pas content de l'arbitrage lors de cette rencontre. En effet, ce dernier a reçu un carton rouge après avoir crié quelque chose à l'arbitre.

"Je suis calme... maintenant. Le geste sur Ernest Poku aux abords de notre propre moitié de terrain, qui a empêché un contre dangereux. On sait qu'avec sa vitesse, cela peut vite créer une situation très dangereuse. Mais l'arbitre a laissé passer cela", a dénoncé au micro d'ESPN celui qui a été formé à Anderlecht, soulignant sa frustration initiale.

Un juron... dans le feu de l'action

"Je l'ai fait remarquer à l'arbitre, mais ils ont estimé que c'était trop bas sur le terrain", poursuit Martens, qui a vu une faute similaire de son équipe sanctionnée d'un jaune. "Møller Wolfe a également commis une faute similaire, sur le côté. Le fait qu'il y ait eu un jaune pour ça... ça m'a énervé", poursuit-il.

"J'ai crié. Et oui, il y a eu un juron... eh bien, dans le feu de l'action, il arrive que l'on crie quelque chose comme ça. Mais je pense que cela aurait pu être résolu différemment."

Martens estime que le carton rouge qu'il a reçu était excessif. "Ensuite, il y a eu cette phase avec la faute sur Parrott, où les arbitres ont également admis qu'ils s'étaient trompés. Si vous prenez cela en compte, je pense qu'il est assez étrange que cela n'ait pas pu être résolu différemment."